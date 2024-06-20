رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي 2024 والشروط والاوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الشباب المقبل على الزواج والأسر المتوسطة عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي 2024، والتي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وكانت الوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي الكترونياً تجنباً للإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي والشروط المطلوبة .

شروط الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان الإجتماعي عن عدد شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي 2024، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المتقدم للحصول على وحدة سكنية بها .

ألا يكون المتقدم أقل من 25 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يكون سبق للمتقدم الحصول على وحدة من الإسكان الإجتماعي من قبل .

وأخيراً ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

ما هي المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024؟

وأعلنت وزارة الإسكان والتعمير عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الإجتماعي والتي جاءت كالتالي: