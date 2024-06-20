رابط الاستعلام عن اعتراضات السادس الابتدائي 2024 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربة العراقية

أصدرت وزارة التربية في العراق تصريحات حول نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 على امتحان الصف السادس الابتدائي للعام ٢٠٢٤، تباشر المديريات بالإعلان عن النتائج فور ورودها بشكل رسمي، حيث من المتوقع أن تكون هذه النتائج قابلة للنشر خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المنتظر أن تعلن نتائج الاعتراضات في محافظات عدة، بما في ذلك نينوى، ديالى، الكرخ، الرصافة، صلاح الدين، أربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، بابل، كركوك، والمثنى، مع هذه التطورات، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر النتائج النهائية، في انتظار إتمام هذه المرحلة المهمة في حياتهم الدراسية.

اعتراضات السادس الابتدائي 2024

بعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي رسميًا في جميع محافظات العراق، قامت وزارة التربية العراقية بفتح باب الاعتراضات للمواطنين الراغبين في ذلك، حيث يقوم الطلاب الذين لديهم بعض الشكوك حول نتائجهم بتقديم اعتراض، بسبب ظنهم بأن الدرجات التي حصلوا عليها لا تعكس أدائهم الحقيقي خلال الامتحانات.

من المتوقع أن تظهر نتائج الاعتراضات على نتائج الصف السادس الابتدائي دور الأول تباعًا في جميع المحافظات العراقية بمجرد الانتهاء من المراجعة والتدقيق.

نتائج الاعتراضات السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا

يمكنك الاطلاع على نتائج اعتراضات امتحان السادس الابتدائي في العراق لعام ٢٠٢٤ عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا، يمكنك الحصول على النتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية: