“مبارك للناجحين” رابط مباشر نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2024

صرحت وزارة التربية العراقية منذ قليل عن عدم الانتهاء بعد من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة باختبارات الثالث المتوسط العراق الدور الأول، وأكدت على الاعلان الرسمي عن النتيجة فور انتهاء إجراءات التصحيح ورصد الدرجات الالكتروني والمراجعة الدقيقة، وطالبت الطلاب وأولياء الأمور بالتمهل والصبر وعدم التسرع لكي يحصل كل طالب على حقه.

نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2024

أشارت وزارة التربية العراقية إلا أن إجراءات التصحيح تتم على قدم وساق بواسطة نخبة مختارة بعناية من المدرسين والملاحظين، فقد بدأت بالفعل إجراءات تصحيح ورصد درجات طلاب الثالث المتوسط للعام الحالي 2024-1445، ولم تنتهي تلك الإجراءات بعد، وقد أشارت الوزارة إلى تفعيل إمكانية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لهذا العام أيضا بشكل رقمي، على أن يتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية وفي حال وجود ضغط مكثف على الموقع يمكن الاستعلام من خلال موقع نتائجنا.

النقر على خيار نتائج الطلاب.

اختيار الصف وهو الصف الثالث المتوسط.

تحميل الملف الخاص بالمحافظة العراقية.

فتح الملف على الهاتف الجوال أو جهاز الحاسوب الشخصي.

كتابة الرقم الامتحاني أو البحث باسم الطالب.

تظهر نتيجة الطالب في جدول يوثق الدرجات التي تمكن الطالب من تحصيلها.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب إعلان النتيجة بشكل رسمي وبشكل مركزي أيضا داخل جميع المحافظات العراقية لتهدئة الطلاب، حيث بدأت بالفعل إجراءات رصد الدرجات الكترونيا من خلال المواقع الرسمية المعتمدة من الوزارة، وفي غضون ساعات قليلة سوف يتم الكشف عن أسماء الناجحين بشكل رسمي.