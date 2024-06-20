“حقيقة زيادة الأسعار اليوم” اسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 20 يونيو 2024 بعد قرار لجنة التسعير.. سعر بنزين 92 و95 والسولار

انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار البنزين في مصر اليوم فهل بالفعل الأسعار زادت مرة أخرى أم أنها مجرد إشاعات؟ سنعرف حقيقة هذه الأخبار في السطور القادمة، ونحن نعلم أن أي زيادة في أسعار البنزين يترتب عليها زيادة في الأسعار بشكل عام، تابع معنا المقال لتعرف كل هذه التفاصيل.

اسعار البنزين في مصر اليوم

كانت آخر زيادة في أسعار المنتجات البترولية في شهر مارس الماضي ولم تصدر أي زيادة جديدة بعد هذا الشهر، ومن الجدير بالذكر أنه تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاث أشهر، وإليكم اسعار البنزين في مصر اليوم وكذلك أسعار السولار في جميع المحطات على مستوى الجمهورية، كالآتي:-

وصل سعر لتر البنزين بعد زيادة مارس الماضي بالنسبة لبنزين 95 إلى 13.50 جنيه.

أما بنزين 92 وصل سعره بعد زيادة مارس إلى 12.50 جنيه.

وسعر لتر بنزين 80 بعد زيادة مارس إلى 11 جنيه.

أما سعر لتر السولار بعد زيادة مارس وصل إلى 10 جنيه.

ووصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.

حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر اليوم

وعن الأخبار المنتشرة في الوقت الحالي حول زيادة اسعار البنزين اليوم في مصر فلا صحة لتلك الشائعات فمنذ الزيادة الأخيرة في شهر مارس الماضي ولم يتم تحريك أسعار منتجات البترول، ومن المنتظر أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من البنزين والسولار وغيرها مع نهاية شهر يونيو الجاري أو في أول شهر يوليو ذلك الإجتماعي الدوري لها، وستعلن حينها عن الأسعار الجديدة لتلك المنتجات سواء بتثبيت السعر أو الزيادة.