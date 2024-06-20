أحداث الجزء الثاني.. عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولى مشوقة 2024.. هذا هو موعدها

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أكثر الأعمال التاريخية في الوقت الحالي، حتى أن المسلسل حمل الكثير من الأحداث المشوقة أمام ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، فضلاً عن أن الجميع في الوقت الحالي، يبحث بشكل مستمر عن موعد إعلان الجزء الثاني من المسلسل، وعليه سنكشفه لكم في مقال اليوم، حتى يتعرف عليها الجميع.

إعلان الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الأيوبي

وفقًا للصفحات المروجة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، فإن موعد عرض الجزء الثاني سيكون بدء الإعلان الترويجي له مع نهاية شهر أغسطس المقبل، لتبدأ أولى الحلقات المسلسل من الموسم الجديد بداية شهر سبتمبر المقبل، مع بداية أولى الحلقات التي تكون بها أحداث مشوقة وأكثر إثارة سيتم العمل على إذاعتها في الموسم الجديد، ومن أهمها فتح القدس، التي بات التجهيز لها بشكل كبير من قبل الأمير صلاح الدين.

استقبل تردد قنوات مسلسل صلاح الدين الأيوبي

هناك الكثير من القنوات الفضائية التي تقوم على إذاعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي، والعمل على مشاهدته بدقة عالية وصورة واضحة غير أي قناة أخرى، ومن أبرزها اي تي في التركية، وجاءت بياناتها كالأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة هو 11034.

في حين أن معدل استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة ذاتها فهو 27500.

معدل التصحيح:- 5/6.

وتقوم قناة الفجر الجزائرية كذلك بنقل حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي على تردد 12034.