رابط شغااااال.. pdf نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق برقم الجلوس عبر موقع قع نتائجنا

ازداد البحث عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول نتيجة ترقب الكثير من الأهالي والطلاب لظهور نتيجة الامتحانات من أجل الاطمئنان على درجاتهم، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العراقية عن ظهور نتيجة الاختبارات التي تم الانتهاء منها يوم 3 يونيو الماضي بعد عيد الأضحى المبارك، وتعد مرحلة الثالث المتوسط خطوة حاسمة في مستقبل الكثير من الطلاب العراقيين حيث تحدد هذه الخطوة المسار الذي سيسلكه الطالب في باقي مسيرته التعليمية.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول

وتوفر وزارة التربية العراقية رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول من أجل طمئنة الطلاب على نتائجهم بسهولة ويسر، وشهدت الامتحانات هذا العام إقبالا واسعًا من الطلاب وشفافية في إعلان موعدها وإجراء الامتحانات في موعدها التي انتهت في 3 من شهر يونيو الجاري لتبدأ عمليات التصحيح والمراجعة والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، وتستطيع معرفة نتيجة الطالب من خلال موقع الوزارة عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم العراقية.

الدخول إلى نتائج الامتحانات.

الضغط على الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط.

إدخال إسم الطالب ورقم الجلوس وكافة البيانات المطلوبة.

الضغط على استعلام ومن ثم ستظهر لك نتيجة المقررات والمجموع التراكمي.

رابط منصة نتائجنا الإلكترونية

وتوفر وزارة التربية العراقية رابط آخر من أجل الطلاب، حيث يستطيعوا الاطمئنان على نتائجهم من خلال منصة نتائجنا الإلكترونية لتجنب مشكلة توقف الموقع نتيجة الازدحام وكثرة النقر من الطلاب للاستعلام عن نتائجهم دفعة واحدة، وكان قد تم تشكيل لجنة مختصة من أجل الإشراف على عملية الدفع التصحيح والمراجعة للتأكد من حصول على كل طالب على حقه، وتستطيع الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط عن طريق الرابط الآتي: