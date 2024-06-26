ما هي الخدمات التي تقدمها منصة ناجز وأبرز المميزات؟

أطلقت وزارة العدل السعودية منصة ناجز التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة بهدف تسهيل إجراءات الوصول والتنفيذ للخدمات، حيث تضم تلك المنصة ما يقارب 160 خدمة مثل خدمات التنفيذ والتوثيق للصك العقاري واصدار عقود الزواج وسداد الفواتير واستخراج الوكالة والتحقق من صكوك حصر الورثة.

مزايا التعامل من خلال منصة ناجز

تقدم منصة ناجز خدمات عدلية وقضائية بشكل الكتروني.

إمكانية الاستفادة من تلك الخدمات من خلال الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة التشغيل المختلفة.

خدمة جميع المواطنين يلا استثناء.

تقديم خدمات عالية الجودة مع اختصار الوقت والجهد.

ما هي الخدمات التي تقدم من خلال منصة ناجز الرسمية؟

تقدم الوزارة العديد من الخدمات في مختلف المجالات والقطاعات، و نوضحها لكم كما يلي:

أولا المحاكم

حيث تعمل على عرض القضايا بمختلف أنواعها.

الاستعلام عن كافة البيانات التي تتعلق بالجلسات والأحكام الصادرة.

الحجز والتنفيذ بحيث يمكن:

الاستعلام عن الأحكام الصادرة للمستفيدين.

يكون ذلك باختلاف نوع القرار الخاص بالمستفيد كونه كان طالبا للتنفيذ أو صادرا ضده التنفيذ.

الوكالات

الاطلاع على جميع الوكالات.

التحقق من تاريخ سريان كل منها والتي قد تم فيها بالفعل.

العقارات

والتي تمكن المستخدمين من الاستعلام عن جميع صكوك العقارات التي قد تم بيعها والتي لا تزال معروضة للبيع.

الاستفسار عن كافة البيانات التي تتعلق بهذه العقارات المتاحة.

الاعتراض والاستفسار

والتي تسهل على المستفيدين إمكانية القيام بالتالي: