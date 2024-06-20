دام أمنك ياوطن🇰🇼 .. الداخلية الكويتية توضح كيفية حجز موعد البصمة البيومترية 2024 لأبناء الكويت والمغتربين

البصمة البيومترية هى من الأنظمة المعتمدة في الكويت حيث يتم أخذها من المواطنين الوافدين إلى الكويت عند خروجهم أو دخولهم وأيضاً المواطنين ويرغب الكثير من المواطنين الوافدين بدولة الكويت معرفة كيفية حجز موعد البصمة البيومترية، وذلك عن طريق استخدام العينين أو أصابع اليد ولا يستغرق الأمر سوى ثواني، لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كيفية حجز موعد البصمة البيومترية، تابعوا معنا.

رابط حجز موعد البصمة البيومترية 2024

البصمة البيومترية من الإجراءات اللازمة في الكويت التي يجب على المواطنين والوافدين إجراؤها ويمكن حجز موعد بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على منصة متى الإلكترونية.

اضغط على مستخدم جديد.

بعد ذلك قم بكتابة الرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم التسلسل.

بعد قراءة كافة الشروط والأحكام اضغط على موافق.

اضغط على الخدمات ثم اختر تصنيف الخدمات.

ثم اختر البصمة البيومترية.

اضغط على كلمة تقديم.

حدد اسم المركز الذي تريد الذهاب إليه.

اختر الموعد الذي يناسبك.

اضغط على مواعيدي من أجل تأكيد تسجيل الموعد.

بذلك يكون قد تم حجز الموعد بنجاح ويجب الذهاب في الموعد المحدد.

معلومات عن البصمة البيومترية

البصمة البيومترية تعد وسيلة لتجميع كافة البيانات عن المواطنين المسافرين والوافدين إلى الكويت وذلك حتى يتم استخدامها في الأدلة الجنائية، ويتم عمل البصمة عند سن 18 عام، وجمع البيانات يكون عن طريق استعمال أصابع اليد وعند وجود مشكلة في بصمة اليد على الجهاز بسبب وجود جفاف أو تشقق في اليد يتم أخذ البصمة البيومترية عن طريق العينين، كما أتاحت وزارة الداخلية في الكويت عدة إجراءات مختلفة لإجراء البصمة البيومترية لعدم وجود أى عوائق تواجه الأشخاص.