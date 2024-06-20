ماهي خدمات بوابة ناجز وما خطوات الحصول على وكالة فردية خارج السعودية 1445؟

تعمل بوابة ناجز بإشراف من الحكومة السعودية بهدف تعريف المواطنين بجميع الخدمات التي تقدم في وزارة العدل، دون الحاجة للانتقال لمركز الوزارة وإهدار الكثير من الوقت والجهد، بحيث يتم تنفيذ الخدمات إلكترونيا، وذلك وفقا لعدد من الشروط التي حددت للاستفادة من خدمات المنصة، وأهمها هي امتلاك حساب مفعل في منصة أبشر الخدمية.

ما هي بوابة ناجز؟

تعتبر واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة، حيث أنها:

منصة إلكترونية رقمية قدمت بالتعاون مع وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية. تعمل المنصة على توفير جميع الخدمات التابعة لوزارة العدل ولكن يتم تنفيذها إلكترونيا. الهدف من ذلك هو إعلام المواطنين بجميع أنواع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل ويسهل عليهم تنفيذها. استطاعت الوزارة من خلال المنصة إيصال خدماتها لكم كبير من المواطنين في مدة قصيرة حيث أصبح عملائها بالملايين نظرا لسهولة وسرعة التواصل وتتبع الإجراءات والخطوات.

خطوات الحصول على وكالة فردية خارج السعودية 1445

يمكن الحصول على تصريح طلب الوكالة الفردية من خلال خطوات الكترونية ميسرة تتم على النحو التالي: