رابط استعلام اسماء المقبولين في نقل النفوس 2024 جميع محافظات العراق

يعد خدمة نقل النفوس من أكثر الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية العراقية، في إطار العمل على تعديل البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن، فضلاً عن أن هذه الخدمة تُسهل على الشخص المتقدم الوقت والجهد اللازم على جميع المتقدمين في محافظات العراق، بالإضافة إلى إمكانية التعديل من المحافظة إلى أخرى، ويمكنك التعرف على أسماء المقبولين في الخدمة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع في الدولة.

ما هي شروط نقل النفوس في العراق؟

تتمثل أبرز شروط القبول في خدمة نقل النفوس أمام جميع المواطنين المتقدمين، والراغبين في تعديل بياناتهم الشخصية وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

كذلك يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في دولة العراق.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عامًا.

كذلك يجب أن يقوم بإرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في الخدمة.

الموافقة على كافة المعايير التي تفرضها وزارة الداخلية.

استعلام أسماء المقبولين في نقل النفوس

تتمثل أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبات الجديدة، وفقًا للأتي:-