أنا لولو ما في مني..تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 عبر النايل سات والعرب سات وكيفية تنزيل القناة

في الآونة الأخيرة تزايد البحث عن معرفة التردد الخاص بقناة وناسة بيبي حيث تقدم القناة محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار بجانب أنها تقدم محتواها بصورة واضحة وبجودة عالية وتعمل القناة بشكل مجاني على مدار 24 ساعة دون انقطاع وتعمل إدارة القناة دائما على تحديث تردد قناة وناسة بيبي لضمان الحفاظ على جودة الصورة والصوت، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

أغاني قناة وناسة بيبي 2024

تقدم القناة مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي تعمل على تسلية الأطفال، من أشهرها ما يلى:

أغنية اجا الحلو.

عمو الشرطي في المستشفى.

أغنية لولو النوارة.

وناسة وناسة.

أغنية لولو الشطورة.

بجانب الأغاني التعليمية مثل تعليم الألوان مع لولو.

شيكا السراقة.

أغنية مطبخ لولو.

لولو صارت شرطية.

أغنية يا عيني يا سلام.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

جاء تردد قناة وناسة بيبي عبر القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

تردد القناة هو: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة هو: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

ضبط تردد قناة وناسة Wanasah TV

يمكنك تحميل القناة على جهاز الرسيفر والاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال من خلال اتباع الخطوات الآتية: