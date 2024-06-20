برقم الاكتتاب …. رابط الاستعلام نتائج التاسع سوريا 2024 عبر موقع وزارة التربية السورية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام نتائج التاسع سوريا 2024 ،التي أعلنت وزارة التربية السورية أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب رسمياً بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث انهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي في جميع المدارس وسط متابعة مشددة من قبل الوزارة التي شددت على الطلاب عدم الدخول بالهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات منعاً لتسريب الأسئلةـ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024….

موعد الإعلان عن نتائج التاسع سوريا 2024

حيث أكدت وزارة التربية السورية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات السورية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع سوريا 2024 خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري، مؤكداً أن الوزارة اتخذت الوقت الكافي لتصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطلاب والدرجة الواحدة سوف تكون فارقة في مجموع الطالب .

رابط الاستعلام نتائج التاسع سوريا 2024

وأكد وزير التربية السوري إلى أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتائج التاسع سوريا 2024 من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية والذي يمكنكم الإطلاع عليه خلال السطور التالية….