“تجاري، صناعي، فندقي، زراعي” نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

إليك طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ سواء لنظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات، فهذه المرحلة مهمة جدًا في حياة الطلاب التعليمية لأن بعدها سيقرر الطالب إذا كان سيكتفي بالتعليم المتوسط أم سينتقل إلى مراحل تعليمية أعلى كالمرحلة فوق المتوسطة أو البكالوريوس، ونوضح لكم الآن في السطور القادمة كل التفاصيل الخاصة بموعد ظهور النتائج ورابط وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤

ينتظر طلاب التعليم الفني إعلان نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ بقلق وتوتر، وبدأت الامتحانات التحريرية يوم 25 مايو الماضي وانتهت يوم 6 يونيو، وسيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية في الأيام القادة وحين ظهورها ستتمكن من معرفة نتيجتك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الصناعي وبعدها ستتمكن من معرفة النتيجة من خلال اسمك ورقم جلوسك، حيث من المقرر أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية سواء الصناعية أو الزراعية أو الفندقية بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، أي من المتوقع أن تظهر النتيجة في الأيام القليلة القادمة، حيث اقتربت الوزارة من إنهاء أعمال التصحيح التي تتم بمنتهى الشفافية وذلك بحيث يحصل كل طالب على درجاته بدقة وشفافية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ بالاسم ورقم الجلوس

لكي تستعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ الخاصة بك عليك أن تتبع الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية: