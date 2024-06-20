استمتع بأفضل ما تقدمه قناة طيور الجنة في العيد واضبط تردد القناة على النايل سات والعرب سات

قناة طيور الجنة للأطفال هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي بشكل ممتع وجذّاب، تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات التي تستهوي الأطفال وتجذب انتباههم ببرامجها المتنوعة والمسلية، تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم القيم والمفاهيم الأساسية بطريقة بسيطة ومبسطة، كما تحرص القناة على تقديم برامج ترفيهية تساعد الأطفال على التسلية والاستمتاع بأوقاتهم بطريقة صحية ومفيدة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكنك متابع قناة طيور الجنة على النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد 11274.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز فهو 2700.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

كما تتوفر قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد 11310.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

معدل الترميز 27500.

برامج قناة طيور الجنة

تستمر قناة طيور الجنة في تقديم برامجها المميزة والترفيهية، حيث تتضمن هذه البرامج مجموعة متنوعة تلبي اهتمامات الأطفال وتعزز مهاراتهم ومعارفهم.

برنامج “بيت الحج” يأخذ الأطفال في رحلة تعليمية وتربوية لاكتشاف أسرار الحج وأهميته في الإسلام.

برنامج “رياضة في رياضة” يشجع الأطفال على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي.

برنامج “حزورة مع الأمورة” يحفز الذكاء والتفكير الإبداعي لدى الأطفال من خلال ألغاز وتحديات مثيرة.

برنامج “اسم ومعنى” يساعد الأطفال على تعلم مفردات جديدة وفهم معاني الكلمات بشكل ممتع وتفاعلي.

برنامج “صوتك كنز” يمنح الأطفال فرصة للتعبير عن أنفسهم واكتشاف مواهبهم الصوتية.

برنامج “جنغل” يأخذ الأطفال في رحلة ممتعة لاستكشاف عالم الطبيعة والحيوانات البرية.

برنامج “شموس لا تغيب” يقدم قصصاً مثيرة ومفيدة تعزز قيم الإيجابية والتفاؤل لدى الأطفال.

بهذه البرامج الرائعة، تبقى قناة طيور الجنة رفيقة الأطفال في رحلة تعليمية وترفيهية مميزة تسهم في تنمية شخصياتهم بشكل إيجابي.