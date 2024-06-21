“onefd.edu.dz“ كيفية استخراج نتائج اثبات المستوى 2024 بالجزائر

استخراج نتائج اثبات المستوى 2024، في رد واضح على التساؤلات الكثيرة المتداولة حول موعد نتائج المراسلة اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن أن النتائج ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة لتقييم الطلاب بشكل دقيق، وينتظر الآلاف ظهور النتائج بفارغ الصبر لتحديد مصيرهم والاطمئنان على مستقبلهم الدراسي وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط وطريقة استخراج نتائج المستوى وكيفية حساب معدل النجاح.
كيفية استخراج نتائج اثبات المستوى 2024 بالجزائر
تم الاعلان عن ظهور نتائج اثبات المستوى بالجزائر للعام الحالي في العديد من الادارات التعليمية بمختلف المحافظات حيث ظهرت نتائج مناطق سطيف وادرار وبسكرة وباتنة والجلفة وشلف وتمنراست وأدرار ومستغانم في اواخر شهر مايو الماضي، وفي الاول من شهر يونيو ظهرت نتائج مناطق عنابة والوادي وبشار والمدية وتلمسان وورقلة وقسطنطنية وسوق اهراس، وفي الثاني من يونيو ظهرت النتائج بمناطق سكيكدة والاغواط ووهران وتيسة وعين الدفلي وسعيدة وتيزي وزو وبجاية ونيارت، وقد أتاحت وزارة التربية الوطنية امكانية الاطلاع على النتائج عبر الانترنت للتيسير على الطلاب وعدم اهدار وقتهم وجهدهم، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات استخراج نتائج اثبات المستوى 2024 :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي للديوان الوطني للتكوين من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من الصفحة الرئيسية ادخل الى “نتائج المراسلة”.
- في الخانة المخصصة قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب.
- بعد الانتهاء اضغط على “عرض النتيجة” لتظهر لك نتيجة الطالب المستعلم عنه بالتفصيل.
طريقة حساب نتائج اثبات المستوى 2024
ينجح الطالب في اختبارات المستوى إذا حصل على 10 درجات من 20، ويتم احتساب النسبة بضرب معدل الامتحان في 2 ثم اضافة نقاط المراقبة وتقسيم المجموع على 3.