“onefd.edu.dz“ كيفية استخراج نتائج اثبات المستوى 2024 بالجزائر

كيفية استخراج نتائج اثبات المستوى 2024 بالجزائر

تم الاعلان عن ظهور نتائج اثبات المستوى بالجزائر للعام الحالي في العديد من الادارات التعليمية بمختلف المحافظات حيث ظهرت نتائج مناطق سطيف وادرار وبسكرة وباتنة والجلفة وشلف وتمنراست وأدرار ومستغانم في اواخر شهر مايو الماضي، وفي الاول من شهر يونيو ظهرت نتائج مناطق عنابة والوادي وبشار والمدية وتلمسان وورقلة وقسطنطنية وسوق اهراس، وفي الثاني من يونيو ظهرت النتائج بمناطق سكيكدة والاغواط ووهران وتيسة وعين الدفلي وسعيدة وتيزي وزو وبجاية ونيارت، وقد أتاحت وزارة التربية الوطنية امكانية الاطلاع على النتائج عبر الانترنت للتيسير على الطلاب وعدم اهدار وقتهم وجهدهم، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات استخراج نتائج اثبات المستوى 2024 :