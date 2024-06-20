مبروك خاوتي.. وقتاش تظهر نتائج البيام 2024 🇩🇿 وخطوات الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الديوان الوطني الجزائري

ينتظر كافة الطلاب في الجزائر موعد الإعلان عن نتائج البيام 2024، وتعتبر مرحلة البيام من المراحل التعليمية الهامة في حياة الطلاب ويعيش الطلاب حالة من القلق والترقب لمعرفة موعد النتائج، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم الجزائرية خدمة الاستعلام عن نتائج البيام بشكل إلكتروني، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى الطلاب والاستفادة من التقنيات الحديثة، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج البيام.

موعد الإعلان عن نتائج البيام 2024

تزايد البحث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من قبل كافة الطلاب والطالبات عن معرفة موعد ظهور نتائج البيام في الجزائر لذلك أوضح وزير التعليم الوطني في الجزائر عن موعد الإعلان عن نتائج البيام ومن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو بعد ذلك تم تأجيل ظهور النتائج ليكون يوم السبت الموافق 29 من شهر يونيو وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، كما أوضح أن الاستعلام عن نتائج سيتم بشكل إلكتروني عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

خطوات الاستعلام عن نتائج البيام 2024 الجزائر

يمكن الاستعلام عن نتائج البيام بكل سهولة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وذلك بهدف التسهيل والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور حيث يمكن استخراج نتائج البيام من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: