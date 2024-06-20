من هنا education.gov.dz.. رابط استخراج نتائج اثبات المستوى 2024 الجزائر 

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل المختلفة عن كيفية الحصول على الرابط الخاص لمعرفة نتائج المراسلة 2024 في الجزائر، لذلك قامت وزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن الرابط الخاص لمعرفة نتائج المراسله 2024، وهو منصة الديوان الوطني للتعليم ونوضح في سياق تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة بنتائج المراسلة 2024.

استخراج نتائج اثبات المستوى 2024

قامت وزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن الميعاد الخاص لاختبارات اثبات المستوى 2024 في الجزائر، كما قامت الوزارة بتقسيم الاختبارات على فترتين وذلك تخفيفا للضغط الكبير المتوقع من قبل الطلاب، وقامت الوزارة بالتوضيح أن الفتره الأولى سوف تبدأ من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر ، أما الفترة الثانية للاختبار فستكون بدايه من شهر ديسمبر وحتى مارس من العام القادم، ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج استخراج اثبات المستوى 2024 في الجزائر عن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للتعليم الجزائري.

ثانيا: إختيار نتائج المراسلة من القائمة المتاحة.

ثالثا: كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب في المكان الخاص له.

رابعا: كتابة تاريخ الميلاد بطريقة صحيحة في المكان المخصص لذلك.

خامسا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة استخراج ثم يقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصة بالطالب.

ظهور نتائج المراسلة 2024 في الجزائر

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن أن ظهور نتائج المراسلة 2024 في الجزائر جاء كالتالي: