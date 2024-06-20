خطوات تنزيل الوتساب الذهبي الاصلي 2024 النسخة الاخيرة.. Golden WhatsApp 

يقدم الوتساب الذهبي لجميع المستخدمين التحديث الاخير الذي يضم عدد كبير من المميزات تجعله من التطبيقات الأشهر على مستوى العالم تستخدمه الملايين من الاشخاص حيث ان التطبيق العادي يفتقر الى العديد من الامكانيات التي يوفرها الوتساب الذهبي لكافه المستخدمين ويمكن استخدامه للاستفادة من هذه المميزات بعد تحميل التطبيق على هاتفك وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية تنزيل وتحديث الوتساب الذهبي بالتفاصيل.

تنزيل الوتساب الذهبي

يقبل العديد من الاشخاص على تحميل تطبيق الوتساب وتحديثه بشكل دائم للاستفادة من المميزات التي يقدمها لهم حيث انك تستطيع تنزيل الوتساب الذهبي بخطوات سهلة وبسيطة تتمثل فيما يلي:

اضغط على رابط تنزيل الوتساب الذهبي ثم اضغط على تحميل وانزل دقائق حتى يتم تحميل التطبيق قم بفتح الأذونات على هاتفك.

ثم اضغط على تثبيت واضغط على موافقه وبعد ذلك اضغط على متابعه وادخل رقم الهاتف سوف يتم ارسال رمز التحقق لك ليضمن ملكية الرقم ادخله بشكل صحيح.

ثم قم بتحديد سورة الملف واذهب الى الاعدادات الاساسية و قم بضبطها وبعد ذلك تستطيع استخدام الواتس اب بحرية.

مميزات الوتساب الذهبي

من اهم مميزات الوتساب الذهبي التي يوفرها لجميع المستخدمين ما يلي: