رابط مباشر …. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس “صناعي -زراعي- تجاري- فندقي”

ينشر موقع البديل نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، والتي سوف نستعرضها لكم خلال السطور التالية…..

موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنع من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، وذلك بعد أن يتم الإنتهاء رسمياً من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب في الكشوفات ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج من جانب كدل مديرية تعليمية في الموعد المحدد الذي أعلنت عنه الوزارة وهو بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديداً يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024 ، وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 جميع التخصصات من خلال إتباع الخطوات الآتية….

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

حيث يمكن للطلاب بكل سهولة الإطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية: