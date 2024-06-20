طريقة سهلة لتنزيل الوتساب الذهبي 2024 اخر تحديث

الواتساب الذهبي هو عبارة عن تطبيق مراسلة تم تطويره وترقيته من المطورين حتى أصبح من التطبيقات التي لها شعبيه كبيره في الاونه الاخيره حيث إنه يحتوي على العديد من الخصائص الغير متواجد في اي تطبيق اخر او في التطبيق الوتساب الاخضر، كما ان هذا التطبيق مجاني بشكل كامل لا يحتاج الدفع اي رسوم او الشركات عند تحميله ويضم العديد من المميزات خيارات الخصوصية التي يحتاج إليها المستخدمين وهو من التطبيقات التي لا تتعرض الى الحظر لذلك سوف نتعرف على مميزات التطبيق وكيفية تحميله خلال التالي.

مميزات الوتساب الذهبي

التطبيق دائم التحديثات بشكل مستمر ويضمن عدم دخول الفيروسات الى هاتفك ودائما يضيف مزايا وتسديدات كثيرة للمستخدمين بشأن الخصوصية فهو يوفر لهم الحماية من الاختراق

يمكن تنزيل حاله طويلة أكثر من 30 ثانيه

ممكن اخفاء مشاهده القصة والمشاركة مع الاصدقاء ويمكن إخفاؤها عن صديق دون الآخرين

يضن لك حماية الخصوصية من خلال مدى حذف النصوص

يوفر لك ايقاف اشعارات عرض الحالة وتنزيل الملفات المحمله.

يوفر خفى المحادثة برقم سري لاخفاء المناقشات

يمكنك تشغيل التسجيلات تلقائيا دون ان تحتاج الى ضغط واحد تلو الاخر ويمكن تشغيل الوضع الليلي وضبط الالوان حسب رغبتك.

تحميل الوتساب الذهبي على جوالك