استقبلها الآن واضحك من قلبك على القط و الفار 🐀🐈.. تردد قناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية بجودة HD بدون تشويش وبث متواصل 24 ساعة

تردد قناة توم وجيري يشغل بال العديد حيث قناة توم وجيري تعد أبرز قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم محتوى متنوع ومميز وتعمل على مدار الساعة دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح وتعمل بشكل مجاني دون الحاجة إلى اشترك، ونالت القناة على إعجاب العديد من الأطفال من مختلف الوطن العربي وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة وذلك بسبب محتواها المتميز والمتنوع، ونجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن معرفة أجدد ترددقناة توم وجيري 2024 لذلك اليوم من خلال تقريرنا هذا سوف نوضح لكم تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

برامج قناة توم وجيري

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين من أبرزها مايلي:

أفلام توم وجيري.

اليس في بلاد العجائب.

أفلام بطوط.

أغاني الأطفال.

فيلم الأسد الملك.

تيمون وبومبا.

أفلام ديزني لاند.

الأفلام التي تعرضها قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تعرض مجموعة من أفلام الكارتون التي يفضلها ويتابعها الكثير من الأطفال من ضمنها ما يلي:

الفار الطباخ.

تنة ورنة.

طرازان.

الجميلة والوحش.

رحلة البحث عن السمكة نيمو.

رابونزيل.

تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات

نجد الكثير من عمليات البحث من قبل الآباء والأمهات عن معرفة تردد قناة توم وجيري حيث يمكن تحميل القناة عبر جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال كتابة البيانات الآتية:

تردد القناة هو: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكنك تنزيل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات والاستمتاع بأفلام الكارتون الرائعة التي تعرضها القناة وذلك عن طريق كتابة المعلومات التالية: