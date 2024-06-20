لولو كبرت سنه.. تردد قناة وناسة لولو للاطفال عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. أقوي بث لاغاني الاطفال

قناة وناسه هي إحدى القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في العالم العربي، وتعتبر من بين القنوات الأكثر شعبية في هذا النوع، تهدف قناة وناسه إلى تقديم برامج ترفيهية وتعليمية تناسب الأطفال من مختلف الأعمار، ما يجعلها خيار مفضل للعائلات العربية، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على التردد الخاص بقناة وناسه على نايل وعرب سات.

قناة وناسه للاطفال

يتميز برنامج قناة وناسه بمحتوى متنوع يشمل الرسوم المتحركة، والبرامج التعليمية، والألعاب التفاعلية التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال وإثراء معرفتهم بطريقة ممتعة ومبسطة، كما تسعى القناة إلى تعزيز القيم الإيجابية والتربوية من خلال محتواها، مما يساعد الأطفال على بناء شخصياتهم بطريقة صحيحة ومثمرة، علاوة على ذلك، تعد قناة وناسه منصة آمنة للأطفال حيث يمكنهم مشاهدة البرامج بدون مخاطر تعرضهم لمحتوى غير مناسب أو إعلانات لا تتناسب مع فئتهم العمرية، وبفضل توفرها على مدار الساعة، يمكن للأطفال الاستمتاع بالمحتوى في أي وقت يرونه مناسب، وتعد قناة وناسه وجهة مثالية للأسر العربية التي تبحث عن بيئة ترفيهية وتعليمية آمنة لأبنائها، حيث تجمع بين المتعة والتعليم بطريقة متكاملة تلبي احتياجات واهتمامات الأطفال في العالم العربي

تردد قناة وناسه الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على عرب سات