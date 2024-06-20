رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق عموم المحافظات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، الذي يعد من أهم المراحل التعليمية والتي يجب على الطالب أن يحصد فيها أعلى الدرجات التي سوف تؤهله لمرحلة تعليمية جديدة، وتسعى وزارة التربية العراقية على توفير عدد من الخدمات التعليمية للطلاب توفيراً للوقت والمجهود، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف على رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق …..

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات، وأكدت إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك ، وتحديداً يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أن الوزارة انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، مضيفاً إلى أن نسب نجاح الثالث المتوزسط هذا العام تخطت الـ 89% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع هذا العام.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق

وأضاف المصدر خلال لقاء له على قناة العراق التعليمية أن عدد الطلاب المتقدمين لأختبارات الثالث المتوسط بلغ حوالي 800 ألف طالب وهذا ما استدعى وقت طويل للتصحيح ومراجعة الدرجات جيداً قبل رفع النتائج وحتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول يجب اتباع الخطوات الآتية: