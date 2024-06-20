هسه ظهرت.. نتيجة الثالث المتوسط في العراق الدور الأول عبر رابط الوزارة.. استخرج النتيجة حالا

تنتظر الكثير من الطلاب في العراق ظهور نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق للدور الأول لعام 2024 على موقع نتائجنا، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة القليلة، يفترض أن تنشر النتائج بعد انتهاء الإجازة الحالية في جميع محافظات البلاد، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن النتائج.

رابط الاستعلام عن النتائج

عندما تقوم بالوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية، يجب عليك أولا كتابة الرمز التحقق بدقة في المكان المخصص.

بعد ذلك، قم بالنقر على قسم نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط. ابحث واختر النتيجة المتعلقة بالدور الأول.

عندها، يتعين عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم المقعد.

بمجرد الانتهاء، اضغط على زر الاستعلام لعرض النتائج بشكل كامل.

بعد ذلك، انتظر لبضع ثوان حتى تظهر النتيجة أمامك.

نتائج الثالث المتوسط

وزارة التربية والتعليم العراقية قد أصدرت توجيهات لكل المديريات المعنية بتقديم الخدمات للطلاب، حيث من المتوقع أن تصدر نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط لعام 2024 في كافة المحافظات العراقية، بدأت عمليات التصحيح في جميع المحافظات منذ يوم الثلاثاء 21 مايو وتستمر حتى يوم 5 يونيو، ومن المعلن أن إعلان النتائج سوف يتم في كل مديرية تعليمية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للثالث المتوسط بشكل مركزي من قبل الوزارة، وسوف يتم نشر النتائج على موقع نتائجنا الوزاري لتسهيل الوصول إليها من قبل الطلاب.