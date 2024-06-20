الحلم والحقيقة قد يكون بالفعل مصطفي الأغا على الجانب الأخر: مسابقة الحلم 2024 تقترب من إعلان الفائز بمليون دولار!

محمد المصري تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الحلم والحقيقة قد يكون بالفعل مصطفي الأغا على الجانب الأخر: مسابقة الحلم 2024 تقترب من إعلان الفائز بمليون دولار!

اقترب الموعد المرتقب للسحب على الجائزة الكبرى لمسابقة الحلم 2024، المقرر إجراؤها وسحبها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تُعتبر مسابقة الحلم والتي يقدمها مصطفى الأغا، هي واحدة من أبرز وأهم المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، كما تتجاوز قيمة الجوائز الإجمالية المقدمة من المسابقة 3.5 مليون دولار سنويًا، تشمل جوائز أسبوعية قدرها 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100 ألف دولار تُمنح 12 مرة سنويًا، هذا بالإضافةً إلى الجائزة الكبرى السنوية بقيمة مليون دولار.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يمكن للراغبين من جميع الدول العربية إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، هنا أرقام الاشتراك بكل دولة عربية:

  • مصر: 95458
  • السعودية: STC: 858888، MOBILY: 650444، ZAIN: 755505
  • الإمارات: ETISALAT: 5544، DU: 3636
  • تونس: 85988
  • المغرب: maroctel: 9669، INWI: 9669
  • الأردن: Zain: 94099، Orange: 94099
  • البحرين: ZAIN: 94000، BATELCO: 94000، STC: 94000
  • فلسطين: JAWWAL: 1625، ooredoo: 6144
  • العراق: ZAIN: 2770، ASIACELL: 2266، KOREK: 2180
  • اليمن: Sabafon: 5222، You: 5222، Yemen Mobile: 5222
  • سوريا: Syriatel: 1565، MTN: 1555
  • الكويت: STC: 4141، Zain: 4141

جوائز ضخمة بانتظارك مع مسابقة الحلم 2024

مسابقة الحلم 2024 تمنحك الفرصة لتحقيق أحلامك بالفوز بجوائز مالية ضخمة، إلى جانب الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار، هناك جوائز أسبوعية تبلغ 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100 ألف دولار تُمنح 12 مرة في السنة.

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محمد المصري

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