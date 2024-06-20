الاصدار الاخير من الواتساب الذهبي أهم المميزات وكيفية التنزيل.. اعرفها حالا

الوتس الذهبي من التطبيقات الذي يرغب العديد من الأشخاص في تحميلها حيث أنه يضم عدد كبير من المميزات لجميع المستخدمين فهو نسخة معدلة من الواتساب العادي ، لذلك يضم الكثير من المزايا من إرسال الرسائل في وقت سريع وتبادلها مع الاصدقاء ويضم ايضا خفايا لا يعرفها الكثير من الأشخاص، حيث يمكن ان تقرأ رسائل الاخرين دون ان يتم وضع علامة خضراء، كما يحدث في الوتس العادي وايضا الوتساب الذهبي دائما التحديث ودائم اضافات كثيره تفيد المستخدمين سوف نعرفها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

اخر اصدار من الوتساب الذهبي 2024

يستخدم الوتساب الذهبي عدد كبير من الافراد فهو من التطبيقات السهلة في الاستخدام الذي دائما يضيف تحسينات من خلال وتستطيع تبادل الرسائل بسهولة وبطرق سهله في اي وقت ومن أي مكان، لذلك يمكن لجميع المستخدمين تحميل الوتساب الذهبي على اجهزتهم والاستفاده منهم من خلال الخطوات التالية:

اضغط على تسجيل الدخول الوتساب الذهبي ثم اضغط على اعدادات.

واضغط على المحادثات ثم اضغط على تحميل او كلمه داونلود ثم انتظر قليلا حتى يتم التحميل واضغط على تثبيت.

ثم قم بالسماح أذونات التطبيقات على هاتفك وانتظر حتى تظهر لك كلمة فتح اضغط عليها وادخل رقم الهاتف.

ثم ادخل رمز التحقق بشكل صحيح وبعد ذلك نبدا باضافه الاصدقاء والدردشة معهم.

مزايا الوتساب الذهبي 2024