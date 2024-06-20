بالتعليق العربي الخرافي DLS .. تنزيل دريم ليج سوكر dream league soccer 2024 آخر إصدار الأهلي والزمالك بالانتقالات الأخيرة

إذا كنت من محبي كرة القدم وتبحث عن لعبة تعيش بها الواقعية ننصحك بتحميل لعبة دريم ليج سوكر وهي من الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ فترة حازت على نسب تحميل مرتفعة وهذا لما تقدمه من مميزات عديدة للمستخدمين حيث أنه من أكثر ما يميزها أنه يمكنك تحميلها على الأنظمة المختلفة وتلك الميزة لا توجد في الكثير من الألعاب، لذلك سوف نوضح لك خطوات تحميلها على الأندرويد والآيفون.

دريم ليج سوكر

يمكن الآن للجميع تحميل لعبة دريم ليج سوكر على هواتف الأندرويد وهذا بمجرد اتباع الآتي:

في البداية قم بالدخول على متجر جوجل بلاي وهو مثبت على جميع هواتف الأندرويد. بعد ذلك قم بكتابة اسم اللعبة وهو دريم ليج سوكر في شريط البحث. انقر على أولى نتائج البحث واضغط على زر التحميل. بعد ذلك انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة على هاتفك. قم بفتح تطبيق اللعبة واتبع الخطوات الموضحة أمامك حتى تكون قادرا على البدء في اللعب.

خطوات تحميل لعبة دريم ليج سوكر على الآيفون

يمكن أيضا لمستخدمي الآيفون تحميل لعبة دريم ليج سوكر بكل سهولة وهذا بمجرد اتباع مجموعة من الخطوات:

أولا قم بالدخول على متجر التطبيقات وهو آب ستور. ثانيا في شريط البحث يرجى كتابة اسم اللعبة ثم انقر على زر التحميل. ثالثا انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة بشكل تلقائي على جهازك ثم انتقل إلى قائمة التطبيقات وقم بفتح تطبيق اللعبة. رابعا سوف يتم توضيح مجموع من الخطوات والتي تتمثل في اختيار اللغة والبلد والفريق الخاص بك بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالفريق. أخيرا قم بوضع شعار لفريقك وابدأ باللعب.

مميزات لعبة دريم ليج سوكر