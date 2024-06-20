وصل كام النهاردة.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2024

سعر الذهب اليوم يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص خاصة الشباب المقبلين على الزواج، وأن هذه الفترة هي أشهر الفترات التي يقبل فيها الشباب على الزواج في مصر وهي فترة أعياد، وكما نعلم أن أسعار الذهب كل يوم تمثل لهم أهمية كبيرة، لذلك ينتظرون فرصة لنزول السعر من أجل الشراء، والبعض الآخر من الشباب يرغب في الشراء ولكن يشعر بالقلق من نزول الأسعار أكثر من ذلك فيما بعد، ولكن من الواضح أن خلال تعاملات اليوم حدث تراجع لسعر جرام الذهب، حيث سجل عيار 21 في محالات الصاغة اليوم حوالي 3120 جنيه للشراء، بينما للبيع سجل 3135 جنيه، وباقي التفاصيل سنوضحها لكم في هذا المقال.

سعر الذهب اليوم الخميس 20 يونيو

تختلف أسعار الذهب حسب المصنعية وأيضًا محل الصاغة، ولكن متوسط الأسعار بالدمغة والمصنعية بين 30 إلى 65 جنيه حسب نوع عيار الذهب، ومن الجدير بالذكر أن زيادة كمية المعادن قل القيراط.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 إلى 3582 جنيه، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سعر ذهب عيار 21 وصل إلى 3135 جنيه للجرام الواحد.

وذهب عيار 18 وصل سعره إلى 2687 جنيه للجرام الواحد.

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 اليوم الخميس إلى 2090 في حالة البيع، بينما عند الشراء يكون السعر 2080 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 وصل اليوم في حالة الشراء إلى 1782.75 جنيه، وللبيع وصل إلى 1791.5 جنيه.

وذهب عيار 9 وصل اليوم إلى 1343,5 جنيه للبيع، 1337.25 للشراء.

وبخصوص سعر الجنيه الذهب فإن سعره في مصر اليوم وصل إلى 25080 جنيه في حالة البيع، وللشراء وصل إلى 24960 جنيه.

ما هو سعر الأوقية عالميا اليوم؟

وصلت اليوم سعر الأوقية الذهبية في البورصات الخارجية إلى حوالي 2341 دولار.