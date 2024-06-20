الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي 2024.. موعد صرف رواتب المتقاعدين

زاد الحديث في الفترة الماضية عن وجود زيادة في معاشات متقاعدي الصندوق، وجاء هذا بعد إعلان الحكومة المغربية عن زيادة المرتبات سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص، وأتى هذا الإعلان عقب البحث المتكرر من قبل المواطنين المغربيين وخاصة أصحاب المعاشات عن زيادة المعاشات، حيث قدم عدد من المتقاعدين الكثير من الشكاوى أن المعاش لا يكفي لعيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، حيث جاء رد الحكومة المغربية على هذه الشكاوى أنه سوف يتم مناقشة زيادة المعاش من خلال الاجتماع القادم للحكومة.

الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي 2024

وعلى صدد حديثنا يتم صرف رواتب متقاعدي الصندوق المغربي من يوم 15 حتى يوم 26 من كل شهر،وهناك توقعات أنه سوف يتم صرف المعاش الفترة القادمة بوجود زيادة جديدة ولكن لا يوجد قرار رسمي بذلك حتى الآن، والجدير بالذكر أنه تم صرف معاشات شهر يونيو الخميس الماضي 13/6/2024.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المغرب

وفرت الحكومة المغربية خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين باتباع خطوات بسيطة وهي كالتالي :

عليك الدخول إلى موقع المالية المغربية.

قم بالضغط على أيقونة الرواتب.

قم بتحديد المؤسسة التابع لها المستعلم.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك وتأكد من إدخاله بشكل صحيح.

قم بالضغط على زر الاستعلام.

زيادة الحد الأدنى للأجور

قد قرر مجلس إدارة الصندوق المغربي بأن الزيادة في معاشات التقاعد لليوم بنسبة 5%على أن لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى،وعلى أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب بدءا من شهر يوليو 2024 كدفعة أولى 500 درهم وفي يوليو 2025 في شريحة ثانية 500 درهم وهذا بالنسبة للقطاع العام،أما ما يخص القطاع الخاص فإنه سوف يتم زيادة المعاشات الدفعة الأولى في 2025 والدفعه الثانيه في 2026.