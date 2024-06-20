 بـ 6 خطوات من خلال الهاتف تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر لمن تتوافر لديهم الشروط

صرحت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر كيفية تجديد منحة البطالة 2024 كل 6 شهور، فهي إحدى الخطوات التي تضمن حصولك على الدعم بشكل مستمر، وتقوم وكالة التشغيل بالعمل على توفير وظائف لكافة المواطنين ومساعدة الشباب في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة ومشاكل الحياة القاسية ، لذلك تلعب الوكالة دورا هاما وكبيرا عند الشباب للحصول على وظيفة ملائمة له، ولكن بعد التأكد من توافر كافة الشروط ثم التقديم إلكترونيا، وسوف نتحدث بشكل مفصل في السطور القادمة.

تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر

يتمكن المواطنين المستفيدين من المنحة بتجديد منصة البطالة من خلال خطوات بسيطة أعلنت عنها الوكالة سابقاً، ويعد تلك الخطوة هامة للغاية لضمان استمرارية الحصول على الدعم دون توقف، فيمكنك التجديد إلكترونيا من خلال ما يلي:

زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الإلكتروني.

علي المستفيد إدخال ” رقم الهوية” بالخانة المخصصة له ثم ادخل باقي المعلومات، بالإضافة إلى رقم السجل.

قن بالنقر على كلمة ” التالي”.

ولاستكمال التجديد يجب تعبئة كافة المعلومات المطلوبة .

عقب التأكد من صحة المعلومات اضغط ” تجديد”.

ما هي شروط التسجيل في دعم البطالة

يوجد مجموعة من الشروط التي ينبغي تواجدها ادي من يرغب في تجديد منحة البطالة، حتى يستمر الدعم الخاص بهم دون انقطاع، ومن أهم تلك الشروط التالي: