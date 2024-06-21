كيف احمل قراند 4 مجانا للايفون فقط 2024.. أحصل عليها وعيش اللحظة

تعد لعبة جاتا 4 أو جراند 4 من أكثر الألعاب شهرة ورواجًا على مستوى العالم، فهي تصنف ضمن فئة ألعاب المغامرات وسرقة السيارات، ويكثر البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto Andreas لهواتف الآيفون ولكن بصورة مجانية لا تتطلب أي رسوم، وهذا ما سنشرحه لكم من خلال مقالتنا عبر موقع البديل، حتى تحصلوا على تجربة لعب واقعية وبرسومات ثلاثية الأبعاد وأسلحة تحارب بها خصومك.

كيفية تحميل قراند سان أندرياس للايفون وشرح طريقة تثبيتها

سنشرح لكم فيما يلي خطوات تنزيل لعبة gta بطريقة مجانية:

في الخطوة الأولى، يجب عليك تحميل ملف تثبيت gta sa للآيفون، وذلك عن طريق زر التحميلات في أعلى جهة اليمين للشاشة.

ثم انتقل إلى الشاشة الرئيسية وقم بفتح الإعدادات في تطبيق اللعبة.

بعد ذلك قم بتشغيل شبكة 3G أو الواي فاي.

ثم افتح مدير الملفات على هاتفك، وادخل إلى الملفات التي قمت بتحميلها وابدأ في عملية تثبيت لعبة سان اندرياس.

وأخيرًا بعد انتهاء عملية التثبيت، ستظهر أيقونة لعبة Grand Theft Auto Andreas على هاتفك، والآن يمكنك الاستمتاع بها.

المهام في لعبة قراند 4

هناك عدة مهام في لعبة جاتا سان أندرياس 4 يمكن للاعبين القيام بها، والتي تتمثل فيما يلي: