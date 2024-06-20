تعتبر مسابقة الحلم من أهم المسابقات التي تتمتع بالشفافية، ويرغب العديد من الأشخاص التسجيل للاستفادة من مسابقة الحلم، ويتساءل البعض على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وما هي جوائز البرنامج ومن الضروري التعرف على الأرقام الهاتفية التي يمكن الاستعانة بها في التقديم سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وما هي جوائز البرنامج

تعد مسابقة الحلم من أفضل المسابقات التي يمكن الاشتراك بها والحصول على جوائز قيمة للغاية من خلالها، ويتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في الاشتراك في المسابقة، كل ما عليك هو ارسال كلمة حلم أو دريم على الهاتف الخاص بالدولة التي تقيم بها والضغط على إرسال، ويتم الانتظار لحين الرد من المسابقة، والأرقام الهاتفية الخاصة بالاشتراك كالتالي:

في حين الاشتراك من مصر يتم إرسال الرسالة على الرقم التالي 95458 من أي شبكة في مصر.

بينما الاشتراك من المملكة العربية السعودية يكون من خلال الأرقام التالية: STC: 858888 والاشتراك من خلال موبايلي على الرقم التالي: 650444، وشبكة زين الاشتراك من الرقم التالي: 755505.

كما يمكن العمل على الاشتراك من الإمارات من خلال الأرقام التالية: ETISALAT: 5544 DU: 3636.

ومن تونس يتم الاشتراك من خلال الأرقام التالية: 85988.

ما هي الجوائز التي تقدمها مسابقة الحلم

بعد التعرف على الطريقة الصحيحة في الاشتراك في البرنامج، يجب الاطلاع علي الجوائز التي يقدمها البرنامج وقد تم التعرف بأنها كالتالي: