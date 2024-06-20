مغامرات الفأر والقط المضحكة.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات بأقوى إشارة

تتزايد عملية البحث على جوجل حول تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لأنها من أهم القنوات المخصصة للأطفال على الإطلاق، حيث تعد قناة توم وجيري من القنوات الناجحة التي تحظى على إعجاب ملايين الاطفال لأنها تقدم محتوى مميز وغير تقليدي، توم وجيري هي قناة تستخدم أحدث الإمكانيات وتعمل على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات،

كما أن صورة القناة واضحة جداً ولا يوجد بها أي تقطيع أو تشويش، توم وجيري هي قناة تم تأسيسها منذ سنوات طويلة وأصبحت من القنوات المهمة تواجدها على الجهاز نظراً لتعلق الملايين من الأطفال بها، قناة توم وجيري تهتم بالمحتوى التي تقدمها تسعى دائماً للتقدم للحفاظ على نجاحها الكبير التي وصلت إليه، خلال الفقرات التالية من المقال ننشر لحضراتكم تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معامل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

محتوى قناة توم وجيري وأهم مميزاتها

تقدم قناة توم وجيري محتوى للأطفال منذ السن والنصف وحتى 10 سنوات.

كما تعرض القناة باقة كبيرة من الأغاني المحببة لدى الاطفال تجعلهم يشعرون بالسعادة لذلك يستمتعون إليها و يرددونها.

تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف وتمتلك إشارة قوية.

توم وجيري قناة تعمل بدون أي رسوم اشتراك.

تعرض القناة عبر شاشتها رسوم متحركة تناسب الاعمال الصغير بالإضافة إلى العديد من الأفلام الكرتونية وخاصةً مغامرات القط و الفار المضحكة.

تعرض القناة أناشيد تعليمية للأطفال يمكن حفظها بكل سهولة مثل الارقام والحروف وتعليم الالوان والخضروات والتعرف على أسماء الحيوانات.

بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح والإرشادات المفيدة للأطفال.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات