يبهر الجميع بثوبة الجديد.. إضافات جديدة في تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 ضد الحظر WhatsApp GB

يبحث مستخدمي واتساب عن تحديث واتساب جي بي الجديد، والذي كان قد تم طرحه من قبل الشركة المطورة له حيث يحتوي على بعض المزايا الإضافية التي قد يستفيد منها الأفراد وتجعلهم يحصلوا على تجربة مميزة أثناء استخدامه، وتعد تلك النسخة المعدلة من واتساب هي من أشهر النسخ التي يتم استخدامها في الوقت الحالي، وقد حققت نسبة مبيعات عالية وذلك يرجع إلى المميزات والإعدادات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه.

تحديث واتساب جي بي

يمكن الحصول على النسخة الجديدة من تحديث واتساب جي بي بشكل سهل من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع واتساب جي بي الرسمي.

ثم يتم البحث عن آخر الإصدارات ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تحديث الموجودة فوق الملف.

بعد أن يتم تنزيل الملف على الجهاز يتم الدخول إلى قائمة ملفات الهاتف، والضغط على الملف ثم الضغط على كلمة تثبيت.

من ثم يمكن الدخول إلى تطبيق واتساب وسوف يجد المستخدم كافة المميزات التي تمت إضافتها.

مميزات واتساب جي بي الجديد.

يحتوي واتساب جي بي النسخة الأخيرة على عدة مزايا تجعله الاختيار لأول لجميع مستخدمي تطبيق واتساب، ولعل من أشهر تلك المزايا هو الآتي: