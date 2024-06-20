يبهر الجميع بثوبة الجديد.. إضافات جديدة في تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 ضد الحظر WhatsApp GB

يبحث مستخدمي واتساب عن تحديث واتساب جي بي الجديد، والذي كان قد تم طرحه من قبل الشركة المطورة له حيث يحتوي على بعض المزايا الإضافية التي قد يستفيد منها الأفراد وتجعلهم يحصلوا على تجربة مميزة أثناء استخدامه، وتعد تلك النسخة المعدلة من واتساب هي من أشهر النسخ التي يتم استخدامها في الوقت الحالي، وقد حققت نسبة مبيعات عالية وذلك يرجع إلى المميزات والإعدادات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه.
تحديث واتساب جي بي
يمكن الحصول على النسخة الجديدة من تحديث واتساب جي بي بشكل سهل من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى موقع واتساب جي بي الرسمي.
- ثم يتم البحث عن آخر الإصدارات ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تحديث الموجودة فوق الملف.
- بعد أن يتم تنزيل الملف على الجهاز يتم الدخول إلى قائمة ملفات الهاتف، والضغط على الملف ثم الضغط على كلمة تثبيت.
- من ثم يمكن الدخول إلى تطبيق واتساب وسوف يجد المستخدم كافة المميزات التي تمت إضافتها.
مميزات واتساب جي بي الجديد.
يحتوي واتساب جي بي النسخة الأخيرة على عدة مزايا تجعله الاختيار لأول لجميع مستخدمي تطبيق واتساب، ولعل من أشهر تلك المزايا هو الآتي:
- يمكن إرسال ما قد يتعدى 250 صورة في المرة الواحدة.
- أيضاً بالإمكان تثبيت عدد كبير من الدردشات حتى يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
- يتيح التحديث القدرة على قراءة الرسائل التي قامت الجهة المرسلة بحذفها.
- هناك أيضاً ميزة التخفي التي يمكن من خلالها مشاهدة الرسائل دون أن تعلم الجهة المرسلة أنه قد تمت قراءتها.
- قد يتمكن المستخدم من إجراء مكالمة جماعية.
- تدعم النسخة الجديدة من التطبيق الترجمة التلقائية.
- يتمتع المستخدم بالقدرة على مشاهدة الحالات دون علم جهات الاتصال.
- أيضاً مع إمكانية رؤية حالات الأصدقاء التي تم حذفها.