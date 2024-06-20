في خطوتين ….رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1446 في الصف الأول الابتدائي والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تخصيص رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1446، ليتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في الصف الأول دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلى المدارس في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منها المملكة خلال الأيام الأخيرة، وتحرص المملكة السعودية على توفير عدد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المواطنين توفيراً للوقت والمجهود ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1446 في الصف الأول الابتدائي ، والشروط المطلوبة للتقديم ….

رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1446

وأكدت وزارة التعليم السعودية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن ولي الأمر يمكنه تسجيل طالب جديد 1446 في الصف الأول الابتدائي عبر نظامك نور الالكتروني، ويجب على ولي أمر الطالب أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور الالكتروني.

اضغط على تسجيل حساب جديد لولي الأمر برقم الهوية وكلمة المرور.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اختر المدرسة التي تريد التقديم بها .

قم بإدخال البيانات المطلوبة كاملة .

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

شروط تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي 1446

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الطلاب الراغبين في التسجيل كطالب جديد في الصف الأول الابتدائي 1446 والتي جاءت كالتالي: