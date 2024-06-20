“وجبة يونيو“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي

يتساءل عدد كبير من الأسر المستفيدة عن موعد صرف الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية، الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية قامت بتوفير أكثر من برنامج دعم للأسر المعوزة داخل الدولة ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم برامج الدعم والذي يتم صرفه لمحدودي الدخل بشكل شهري وهذا من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية، ولكن تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب التحقق منها قبل التسجيل على الدعم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الوجبة الأخيرة

إلى جميع الأسر المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية يمكنكم الآن الاستعلام عن الوجبة الأخيرة وهذا بمجرد اتباع الآتي:

في مبتدأ الأمر يجب التوجه إلى موقع مظلتي. بعد ذلك انقر على زر تسجيل الدخول وقم بالكتابة المعلومات المطلوبة في أماكنها المخصصة. من الصفحة الرئيسية يرجى الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك انقر على خيار برنامج الرعاية الاجتماعية. سوف يظهر لك نموذج بيانات ويجب عليك ملؤه. أخيرا اضغط على بحث حتى تحصل على كشوف المقبولين في الوجبة الأخيرة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

إذا كنت من فئة محدودي الدخل وترغب في الحصول على دعم شهري قم بالتسجيل في الرعاية الاجتماعية ولكن يجب التحقق من توافر تلك الشروط لديك: