كيفية التسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024.. الشروط المطلوبة للتسجيل

تعد منفعة دخل الأسرة برنامجًا حكوميًا يهدف إلى دعم الأسر الأقل دخلاً في سلطنة عمان وتحسين مستوى معيشتها من خلال توفير دعم مالي شهري ويهدف البرنامج إلى ضمان حصول جميع المواطنين العمانيين على مستوى معيشي لائق ودعم الأسر الأقل دخلاً لمواجهة احتياجاتها الأساسية والحد من الفقر وتعزيز التكافل الاجتماعي لذا في هذا المقال، سنستعرض خطوات التسجيل في هذه المنفعة لعام 2024، وأهم الشروط التي يجب توافرها.

رابط التسجيل لمنفعة دخل الأسرة 2024

يمكن التسجيل في منفعة دخل الأسرة باتباع الخطوات التالية:

افتح الصفحة الإلكترونية لصندوق الحماية الاجتماعية.

انقر على كلمة تسجيل.

تأكد من أن لديك حسابًا مصرفيًا.

ابدأ بإدخال جميع معلوماتك الشخصية في نموذج الطلب عبر الإنترنت.

يرجى إرفاق الأوراق اللازمة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة والوثائق المرفوعة.

اضغط على زر إرسال لإرسال الطلب.

بعد مراجعة طلبك، سيقوم الصندوق بالتواصل معك لإنهاء الخطوات اللازمة لتوزيع الدعم الشهري.

الشروط المطلوبة للتسجيل

للاستفادة من منفعة دخل الأسرة، يجب أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عماني الجنسية ومقيمًا في سلطنة عمان.

أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الوزارة للتأهل لهذه المنفعة.

يشمل البرنامج الأسر المتكونة من متزوجين ولديهم أطفال أو أسر عازبة ترعى أطفالاً.

يشترط أن لا يكون المتقدم مستفيدا من برامج دعم أخرى تقدمها الحكومة.

يجب تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية والدخل وغيرها من الوثائق الضرورية مثل البطاقة الشخصية وشهادة الدخل أو كشف الحساب البنكي.

نصائح للتقديم في منفعة دخل الأسرة

سوف نتعرف علي نصائح للتقديم في منفعة دخل الأسرة من خلال ما يلي: