أحداث نارية الجزء الجديد.. تابع مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس لمشاهدة أولى الحلقات الممتعة وموعد عرضها

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من الأعمال التاريخية التي حققت نجاح باهر حيث أنه تم عرضه حتى الموسم الخامس ومازال له شعبية ولا يمل المشاهدين منه ومن المقرر عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس في الأيام القليلة القادمة حيث أنهم بدأوا العمل عليه وهذا ما نقلته بعض المصادر الإخبارية في تركيا، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان حول الدولة العثمانية وكافة المعارك التي تعرضت لها، كما أن المسلسل يوضح الجهود البارزة التي بذلها القائد عثمان من أجل أن يحول تلك الدولة من دولة ضعيفة إلى دولة قوية وذات نفوذ، من المقرر أن يشهد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس عدد كبير من التطورات والصراعات الجديدة كما أنه من المقرر أن يحقق نجاح كبير كباقي المواسم السابقة.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يجب العلم أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس في شهر سبتمبر القادم حيث أنه هذا الموعد الذي تقوم فيه القنوات بعرض الموسم الجديد كل عام.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض المسلسل على مجموعة من القنوات المتنوعة ومنها:

قناة آي تي في

يعرض المسلسل على تلك القناة كل يوم أربعاء، تردد القناة على قمر ترك سات هو:

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اليرموك على القمر عرب سات