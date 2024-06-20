قمة نارية.. تعرف على موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية والقناة الناقلة 2024.. صراع الصدارة 

ينتظر عشاق كرة القدم على مستوى العالم مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في بطولة اليورو، ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، وتضم المجموعة الثانية كلا من منتخب إسبانيا، إيطاليا، وكرواتيا، وألبانيا، وتعتبر هذه المجموعة هي مجموعة موت، بسبب تواجد أفضل المنتخبات العالمية بها.

مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2024

يحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد على منتخب كرواتيا، بينما يأتي خلفه المنتخب الإيطالي بنفس الرصيد من النقاط بعد الفوز في الجولة الماضية بهدفين دون رد على منتخب ألبانيا.

ويرغب المنتخب الإيطالي والإسباني من خلال لقاء اليوم تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل تصدر المجموعة وأيضًا لضمان التأهل إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا.

موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في يورو 2024

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد المباراة والتي من المقرر لها اليوم الخميس 20 من شهر يونيو الحالي:

بتوقيت المغرب وتونس تبدأ المواجهة في تمام الساعة 8 مساءً.

الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفي الإمارات العربية المتحدة يبدأ اللقاء الساعة 11 مساءً.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا اليوم 2024

قناة beIN SPORTS لذلك مواجهة اليوم ستنقل عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1، وبالطبع يمكنك مشاهدة اللقاء من خلالها بعد دفع اشتراك شهري رمزي.

من هو معلق مواجهة إيطاليا وإسبانيا اليوم في يورو؟

سيعلق على أحداث المواجهة المعلق المميز علي سعيد الكعبي.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا اليوم أمام إيطاليا