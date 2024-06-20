الدور الثاني.. موعد ملاحق الشهادة الإعدادية 2024 وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم

يهتم الكثير من الطلاب الراسبين في امتحانات الدور الأول بمعرفة موعد ملاحق الشهادة الإعدادية 2024، وينتظر الطلاب هذا الموعد على أحر من الجمر ورغم حالة الحزن التي يعيشون فيها إلا أن الطلاب لن يفقدون الأمل في تحقيق النجاح، وتعتبر امتحانات الدور الثاني هي الفرصة الأخيرة للطلاب كي يلتحقون بالمرحلة الثانوية، ومن خلال تأدية امتحانات الدور الثاني يعوض الطالب ما لحق به رسوب ويبذل أقصى جهد في المذاكرة لتحقيق هدفه،

تعتبر الشهادة الاعدادية من أهم المراحل التعليمية لأن الطالب يكون لديه في هذه المرحلة عدة اختيارات بين المدارس المختلفة ومرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتمريض العسكري وما شابه ذلك، اليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم موعد ملاحق الشهادة الإعدادية 2024.

موعد ملاحق الشهادة الإعدادية 2024

العد التنازلي على انطلاق امتحانات ملاحق الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2023-2024 شهر يوليو المقبل، وصرحت وزارة التربية والتعليم بأن الامتحانات تعقد بعد انتهاء امتحانات الثانوية العام، وسوف يؤدي الطلاب امتحانات الدور الثاني يوم الرابع والعشرون من يوليو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق الثامن من أغسطس المقبل 2024، على أن يتم اعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات ب 7 أيام فقط لكي يكون هناك وقت كافي للطلاب كي يقدمون بالمدارس المناسبة لهم في الدور الثاني.

موعد امتحانات ملاحق سنوات النقل

كشفت وزارة التربية والتعليم الفنى أن امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل سوف تنطلق بشكل رسمي بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 24 من يوليو المقبل 2024 وتستمر الامتحانات حتى نهاية الشهر يوم الثلاثاء الموافق 30 من يوليو 2024، كما تعقد امتحانات الشهادة الابتدائية من 24 يوليو وحتى الاثنين 29 يوليو، ومن المقرر أن تعقد امتحانات ملاحق الدبلومات الفنية يوم 24 من يوليو 2024 وحتى الخميس 31 من يوليو 2024، وتعقد الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات وقائية.