استمتع بأقوي المغامرات.. شفرات جاتا سان اندرياس الجديدة 2024

تعتبر لعبة جاتا من افضل العاب مطاردات وأقدمها والتي تقدم العديد من المزايا المختلفة لكافة الأشخاص، ويتساءل البعض علي كيفية تحميل جاتا 5 و أكواد اللعبة التي تعتبر واحدة من أقدم الألعاب ولكن حرصت الشركة المطورة لها في الفترة الأخيرة على إصدار العديد من التعديلات علي اللعبة وإضافة بعض المزايا الجديدة بها، كما أنه يتساءل البعض على الأكواد التي يتم استخدامها للحصول على المزايا الإضافية باللعبه، سنتعرف علي التفاصيل الكاملة.

كيفية تحميل جاتا 5 و أكواد اللعبة

تعد لعبة جاتا 5 من أحدث إصدارات اللعبة التي طرحتها الشركة في الفترة الأخيرة، كما أعلنت بأنها يمكن تحميلها سواء على الهاتف الخاص بك أو على جهاز الكمبيوتر كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الضغط على المتجر الخاص بك، وتسجيل اسم اللعبة في خانة البحث.

وبعد انتهاء التحميل يتم الضغط على تثبيت ويتم تثبيت اللعبة علي الهاتف الخاص بك والبدء في الاستمتاع بالتجربة.

ولكن يجب العلم بأنه من الضروري الحفاظ علي حياتك أطول فترة للوصول إلى المستويات الحديثة من اللعبة.

أكواد لعبة جاتا

تعتبر الأكواد المجانية للعبة جاتا من أفضل الأمور التي يبحث عنها كافة المستخدمين، وذلك للعمل على الحصول على الميزات الإضافية داخل اللعبة، ويمكن الاستعانة بالأكواد التالية للحصول على الميزات الإضافية:

كود الخاص بالاستفادة من الاسلحة الثقيلة هو NUTTERTOOLS بينما الاسلحة الخفيفة الكود الخاص بها كالتالي THUGSTOOLS.

الكود الخاص بالابتعاد عن الشركة هو LEAVEMEALONE، بينما كود ملئ الدرع هو PRECIOUSPROTECTION.

كود الفتيات المسلحة هو CHICKSWITHGUNS، بينما الكود الخاص بزيادة مستوى الحياة ASPIRINE.

ما هي مميزات لعبة جاتا

بعد التعرف على خطوات تحميل اللعبة والأكواد التي يمكن الاستفادة منها يرغب البعض الاطلاع على مميزات اللعبة، وهي كالتالي: