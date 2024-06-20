نتائج الثالث ظهرت؟.. لينك استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في كافة محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
نتائج الثالث ظهرت؟.. لينك استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في كافة محافظات العراق
نتائج الثالث المتوسط الكرخ 1 الدور الاول 2024

يرغب الكثير من الطلاب والطالبات في القيام بالإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بمختلف محافظات العراق، وذلك عقب إعلانها مباشرة من قبل وزارة التربية العراقية الرسمي، بالإضافة إلى أن هذه المرحلة الدراسية من أكثر المراحل المميزة والهامة التي تسهم في تحديد مصير الطالب للمرحلة الدراسية الجديدة، حتى أنه يمكنك التعرف على كافة الإجراءات الخاصة بالنتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

إعلان نتائج الثالث متوسط دور أول

يتم العمل على إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول في جميع المحافظات العراقية، وذلك بشكل مركزي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وكذلك موقع نتائجنا وموقع نتيجة نت، التي يتضمنوا العديد من الخدمات الطلابية وكافة النتائج الخاصة بمختلف المراحل الدراسية في دولة العراق، ويمكنك التعرف على الدرجات عند تنزيل الكشوفات بكل سهولة.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول في جميع محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

  • أن تتمكن من الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.
  • أو الدخول إلى موقع نتيجة نت.
  • ليتم تسجيل بيانات الدخول إلى صفحة الخدمات.
  • مع اختيار خدمة الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط.
  • ليتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالطالب من الإسم والرقم الامتحاني.
  • النقر مباشرة على زر “بحث”.
  • لتقوم بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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