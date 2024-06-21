”وقتاش النتائج bem.onec.dz” متى اعلان نتائج البيام 2024 خطوات الاستعلام عن النتائج

متى اعلان نتائج البيام 2024

يترقب الكثير من الطلاب و أولياء الامور ظهور نتائج الاختبارات التي انتهت مؤخرا، ويتردد في الفترة الاخيرة سؤال واحد .. متى اعلان نتائج البيام 2024 ؟، ومن المقرر أن يتم الاعلان قريبا عن النتائج حيث صرح وزير التربية الوطنية الجزائرية في مقابلة تلفزيونية عن أن النتائج ستظهر يوم السبت الموافق 29 يونيو وذلك بعد أن تم تأجيل ظهورها لعدة أيام فقد كان ينتظر الكثيرون نزولها يوم 25 يونيو، ومن المرجح أن يكون وقت رفع النتائج على الموقع الرسمي في تمام الساعة الرابعة عصرا.