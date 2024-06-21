”وقتاش النتائج bem.onec.dz” متى اعلان نتائج البيام 2024 خطوات الاستعلام عن النتائج

متى اعلان نتائج البيام 2024، أعلنت وزارة التعليم الجزائرية عن أن نتائج البيام أوشكت على الظهور وذلك ردا على التساؤلات الكثيرة المترددة في الفترة الاخيرة عن موعد النتائج، حيث أنه حاليا تجرى عمليات التدقيق ورصد ومراجعة الدرجات وبمجرد انتهائها سيتم رفع النتائج على المواقع المتخصصة ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم بالتفصيل بأسهل طريقة وفي أسرع وقت، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024.
متى اعلان نتائج البيام 2024
يترقب الكثير من الطلاب و أولياء الامور ظهور نتائج الاختبارات التي انتهت مؤخرا، ويتردد في الفترة الاخيرة سؤال واحد .. متى اعلان نتائج البيام 2024 ؟، ومن المقرر أن يتم الاعلان قريبا عن النتائج حيث صرح وزير التربية الوطنية الجزائرية في مقابلة تلفزيونية عن أن النتائج ستظهر يوم السبت الموافق 29 يونيو وذلك بعد أن تم تأجيل ظهورها لعدة أيام فقد كان ينتظر الكثيرون نزولها يوم 25 يونيو، ومن المرجح أن يكون وقت رفع النتائج على الموقع الرسمي في تمام الساعة الرابعة عصرا.
الاستعلام عن نتائج البيام 2024
تتيح وزارة التربية الوطنية الجزائرية امكانية الاستعلام عن نتائج البيام 2024 عن طريق موقع الديوان الوطني الالكتروني وذلك للتيسير على الطلاب وعدم اجبارهم على الذهاب الى المدرسة من أجل معرفة النتيجة، وفيما يلي سنوضح لكم الخطوات المتبعة للاطلاع على النتيجة :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال الضغط على هذا الرابط.
- قم بتسجيل الدخول عبر ادخال الرقم القومي للطالب وكلمة المرور.
- من الخدمات الالكترونية اختر خدمة “النتائج”.
- حدد المرحلة وادخل الى نتائج التعليم المتوسط.
- ادخل البيانات اللازمة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.
- اضغط على “عرض” لتظهر لك خلال لحظات النتيجة بالتفصيل.