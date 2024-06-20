خطوات تحميل واتساب جي بي ضد الحظر 2024 GBWhatsApp آخر تحديث علي جميع الأجهزة

تحديث واتساب جي بي برو الأخير يأتي مع مجموعة من الميزات الجديدة والمحسنة التي تجعل تجربة المستخدم مميزة وتجعلها أكثر سهولة وراحة ومن أبرز هذه الميزات هي ميزة ربط الأجهزة، والتي تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم على أجهزة متعددة بدون مشاكل، مما يسهل عليهم إدارة حساباتهم عبر مختلف الأجهزة بدون الحاجة إلى تسجيل الخروج والدخول مرة أخرى.

ميزات واتساب جي بي اخر اصدار

عند فتح النسخة الجديدة من واتساب جي بي برو، ستلاحظ واجهة مستخدم محسنة بشكل ملحوظ تحتوي على العديد من الأقسام الرئيسية مثل الدردشات، المجموعات، المكالمات، والمجتمع. هذه الأقسام مصممة بعناية لتسهيل الوصول إلى مختلف وظائف التطبيق. من المزايا المضافة أيضًا ميزة الستوري، التي تتيح للمستخدم رفع قصص سواء كانت نصية أو عبر الكاميرا. يمكن للمستخدمين الآن مشاركة لحظاتهم بشكل أكثر تفاعلية وسهولة، بالإضافة إلى إمكانية حذف الستوري بعد رفعه بسهولة إذا رغبوا في ذلك. علاوة على ذلك، تمت إضافة ميزة القنوات التي تسمح للمستخدمين بمتابعة محتوى محدد ومفيد من جهات الاتصال أو المجموعات المفضلة لديهم. بعد ربط الجهاز بالتطبيق، يمكنك أيضًا الوصول بسهولة إلى جهات الاتصال وتنظيمها بطريقة أكثر فعالية. واحدة من الميزات الجديدة البارزة في هذا التحديث هي القدرة على إرسال رسائل لجهات اتصال غير محفوظة في الهاتف. هذا يعني أنك لست بحاجة إلى حفظ الرقم في جهات الاتصال قبل أن تتمكن من إرسال رسالة إليه، يمكنك ببساطة إدخال الرقم وستتمكن من بدء المحادثة تلقائيًا. تمت إضافة شريط التذكر والإيموجي داخل الشات، مما يتيح لك استخدام تذكيرات مخصصة ورموز تعبيرية بسهولة لتعزيز تفاعلاتك. بالإضافة إلى ذلك يحتوي التحديث على ميزات مثل الوضع الطيران، الذي يمكنك من تعطيل جميع الاتصالات دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الهاتف بالكامل، والوضع الداكن والضوء، الذي يساعد في تقليل إجهاد العينين أثناء استخدام التطبيق في الليل أو في بيئات منخفضة الإضاءة. وضع الشبح يتيح لك استخدام التطبيق دون أن يتمكن الآخرون من معرفة أنك متصل.

تحديث تطبيق واتساب جي بي (GB) الجديد

لتحديث تطبيق واتساب جي بي (GB) الجديد و الاستفادة من الميزات الإضافية، يُمكنك اتباع الخطوات التالية بكل سهولة: