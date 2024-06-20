لعبة محاكاة قيادات السيارات 2024.. لعبة الزمن الجميل

نتحدث في مقالنا هذا عن لعبة محاكاة قيادات السيارات التي تم تطويرها ونشرها من خلال yalcin senturk وتم إصدار هذه اللعبة لأجهزة الأندرويد 2022، حيث تتيح لك هذه اللعبة إمكانية الاستمتاع بقيادة شاحنات من خلال الكثير من المدن الأوروبية، والحصول على المال لشراء مقطورات جديدة وتحتوي اللعبة على العديد من المميزات سوف نوضحها من خلال السطور القادمة، فتابعونا.

لعبة محاكاة قيادات السيارات 2024

تتميز هذه اللعبة بالكثير من الشاحنات الأوروبية وتكوينات الهيكل ومظهره، بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى والتي سوف نوضح لكم من خلال النقاط التالية:

يتميز بوجود رسومات عالية الجودة و جرافيك متطور مما يجعل اللعبة تحاكي الواقع بصورة كبيرة وبالأخص خلال السير في الطرقات السريعة، حيث تلاحظ في جانبي الطريق بعض الجبال العالية في مصر، والغابات ذات الأشجار الكثيفة في المغرب والطريق الساحلي في المملكة السعودية.

تتميز بطريقة لعب بسيطة ولكن فعالة.

إمكانية تخصيص الشاحنات بشكل كبير يمكنه من تحميل الجلود الخاصة باللاعب.

إمكانية الاختيار من مجموعة كبيرة من الشاحنات والمقطورات حيث تختلف من واحدة إلى أخرى من قوة المكابح والمحرك والسرعة بالإضافة إلى التصميم، وقدرة السيارة على حمل وزن كبير من البضائع.

نظام طقس حقيقي.

نظام حركة مرور واقعي.

القيادة داخل طرق شبة الواقع في كافة النواحي ولكن قيادة الشاحنات ليس أمر سهل حيث يوجد الكثير من الأنظمة الخاصة بالسرعة النهارية والليلية المنتشرة في الطرقات.

بعض النصائح الهامة

يجب عليك أولا العمل في أحد الشركات كسائق توصيل البضائع حتى تتمكن من جمع بعض المال، بهدف شراء شاحنة خاصة بك والعمل بها داخل أحد الشركات،وهو الأمر الذي يساعدك في ترقية الشاحنة أو شراء شاحنة أخري، كما يمكنك أيضاً أنشأ شركة توصيل خاصة بك وتعيين مجموعة من السائقين للسيارات التي تمتلكها ولكن يستغرق ذلك الكثير من الجهد والوقت.