من غير كمبرة هتكسب.. كيفية تحميل ببجي موبايل للآيفون والاندرويد اخر اصدار

تعتبر لعبة بيجي موبايل معشوقة الجميع منذ العديد من السنوات ،كما تعد تلك اللعبة من أشهر الألعاب الإلكترونية والتي نالت على إعجاب الملايين من محبي الأكشن حول العالم، ولذلك يلجأ الكثير إلى البحث عن كيفية تحميل لعبة بيجي للدخول إلى مغامرة مشوقة قتالية وممتعة، فقد حققت تلك اللعبة شهرة واسعة ونجاحات ضخم ليس له مثيل في فترة صغيرة وسوف نتحدث عن ذلك من خلال السطور القادمة.

تنزيل لعبة بيجي للاندرويد

يمكنك تحميل ببجي للموبايلات الاندرويد من خلال إتباع مجموعة من أبسط الخطوات والتي تتمثل في:

عليك زيارة جوجل بلاي من خلال الجوال.

اكتب اسم اللعبة في خانة البحث.

انقر الآن على كلمة بحث.

وسوف تظهر لك العديد من الألعاب حدد لعبة ببجي.

الآن اضغط على زر تحميل.

وقم بالانتظار حتي يتم تنزيل اللعبة بنجاح.

ثم الخروج من جوجل بلاي والضغط على اللعبة من الموبايل وعيش المغامرة.

تنزيل لعبه ببجي للايفون

يمكنك تنزيل لعبة ببجي على أجهزة الايفون من خلال تطبيق ميالي من خطوات:

عليك الدخول أولا على اب ستور.

من خلال مربع البحث يجب كتابة لعبة ببجي.

ثم اختيار الأيقونة الخاصة باللعبة والضغط عن زر تحميل.

الإنتظار قليل حتى يتم التحميل بنجاح ثم فتح اللعبة من الجهاز والاستمتاع بالتجربة مثيرة الممتعة.

ما هي مميزات لعبه ببجي

يوجد العديد من المميزات الخاصة بتلك اللعبة التي تجعلها من أشهر وأهم الألعاب الإلكترونية ومنها: