احــجــز L.P.A في الحال” طريقة التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024 الجزائر enpi.dz

تحرص الحكومة الجزائرية دوماً نحو تقديم العديد من أشكال المساعدات للمساهمة الفعالة في التخفيف عن مواطنيها الأعباء المادية وضغوطات الحياة، بالأخص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، لعل السكن الترقوي الحر هي واحدة من أبرز هذه المساعدات، والتي تعد بمثابة وحدات سكنية تقدم بسعر أقل من الطبيعي بالمقارنة مع الوحدات السكنية الأخرى المشابهة، وتستهدف ذوي الدخل المتوسط، ويسدد المستحق قيمتها على صورة أقساط يتم دفعها كل شهر.

طريقة التسجيل بالسكن الترقوي الحر 2024

بإمكانك التقديم بالسكن الترقوي الحر داخل دولة الجزائر إلكترونياً من خلال تنفيذ عدة تعليمات، نوضحها فيما هو آت من نقاط:

قم بالولوج إلى صفحة وزارة الداخلية الرسمية من هنا.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم التعريف الوطني الخاص بك.

اضغط على زر “تأكيد”.

قم بتحديد المحافظة محل سكنك.

انتقل إلى تبويب “السكن الترقوي”.

سيظهر على الفور نموذج تقديم ينبغي عليك تعبئته بتدوين كافة البيانات اللازمة.

حدد نوع السكن الذي ترغب فيه، ثم قم بإرفاق جميع الأوراق اللازمة.

قم بالضغط على خيار “تقديم الطلب”.

شروط التقديم على السكن الترقوي

لكي تتمكن من التقديم على السكن الترقوي الحر ينبغي عليك استيفاء عدد من الضوابط والمعايير المحددة من قبل الجهات المعنية في الحكومة الجزائرية، والتي جاءت على النحو التالي: