الاستعلام عن غرامات المرور 2024 “منصة أور ur.gov.iq“ في العراق مديرية المرور العامة

قانون الغرامات واحد من أبرز القوانين المهمة، والذي يتم تطبيقه على كافة مرتكبي المخالفات بالسيارات، ذلك بهدف واحد، ألا وهو محاولة للحد من الحوادث والمحافظة على سلامة وأمن المواطنين، وقد صار بإمكانية أي مواطن يمتلك سيارة الاستعلام عن الغرامة المرورية المتواجدة عليه بشكل إلكتروني يسير للغاية، وتبذل الجهات المعنية في الحكومة العراقية مجهود كبير لتحقيق قدر من الرفاهية لمواطنيها من خلال إتاحة إمكانية القيام بإجراءات الخدمة من المنزل.

الاطلاع على غرامات المرور الجديدة 2024

يمكنك الاستعلام عن غرامات المرور الجديدة إلكترونياً من المنزل من خلال اتباع مجموعة من التعليمات محددة من قبل الجهات المسئولة عبر منصة أور، نوضحها فيما هو آت من نقاط:

ادخل على منصة أور الرسمية الإلكترونية من هنا.

قم بتسجيل الدخول بتدوين “اسم المستخدم، وكلمة المرور”.

انتقل إلى تبويب “الخدمات الإلكترونية للمنصة”.

اكبر على خيار “الاستعلام عن الغرامات المرورية”.

قم بتدوين كافة التفاصيل المتعلقة بالمركبة التي ترغب في الاستعلام عن الغرامات المتعلقة بها.

اضغط على ايقونه “عرض التفاصيل”.

سيتم على الفور استعراض جميع المخالفات الواجب عليك سدادها.

سداد غرامات المرور الجديدة 2024

بإمكانك القيام بسداد جميع الغرامات التي ظهرت عليك من خلال الاستعلام عنها بصورة إلكترونية يسيرة، وذلك من خلال إتباع عدة تعليمات، توضحها فيما هو آت من نقاط: