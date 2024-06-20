الاستعلام عن غرامات المرور 2024 “منصة أور ur.gov.iq“ في العراق مديرية المرور العامة

قانون الغرامات واحد من أبرز القوانين المهمة، والذي يتم تطبيقه على كافة مرتكبي المخالفات بالسيارات، ذلك بهدف واحد، ألا وهو محاولة للحد من الحوادث والمحافظة على سلامة وأمن المواطنين، وقد صار بإمكانية أي مواطن يمتلك سيارة الاستعلام عن الغرامة المرورية المتواجدة عليه بشكل إلكتروني يسير للغاية، وتبذل الجهات المعنية في الحكومة العراقية مجهود كبير لتحقيق قدر من الرفاهية لمواطنيها من خلال إتاحة إمكانية القيام بإجراءات الخدمة من المنزل.
الاطلاع على غرامات المرور الجديدة 2024
يمكنك الاستعلام عن غرامات المرور الجديدة إلكترونياً من المنزل من خلال اتباع مجموعة من التعليمات محددة من قبل الجهات المسئولة عبر منصة أور، نوضحها فيما هو آت من نقاط:
- ادخل على منصة أور الرسمية الإلكترونية من هنا.
- قم بتسجيل الدخول بتدوين “اسم المستخدم، وكلمة المرور”.
- انتقل إلى تبويب “الخدمات الإلكترونية للمنصة”.
- اكبر على خيار “الاستعلام عن الغرامات المرورية”.
- قم بتدوين كافة التفاصيل المتعلقة بالمركبة التي ترغب في الاستعلام عن الغرامات المتعلقة بها.
- اضغط على ايقونه “عرض التفاصيل”.
- سيتم على الفور استعراض جميع المخالفات الواجب عليك سدادها.
سداد غرامات المرور الجديدة 2024
بإمكانك القيام بسداد جميع الغرامات التي ظهرت عليك من خلال الاستعلام عنها بصورة إلكترونية يسيرة، وذلك من خلال إتباع عدة تعليمات، توضحها فيما هو آت من نقاط:
- قم بالولوج إلى منصة أور الرسمية من هنا.
- قم بتسجيل الدخول عن طريق تدوين جميه البيانات المطلوبة، وذلك لكي يتم فتح حسابك على المنصة.
- قم بالتوجه إلى الخيارات.
- اكبس فوق أيقونة “سداد غرامات المرور الجديدة”.
- قم بكتابة كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة.
- حدد طريقة الدفع التي ترغب في السداد عن طريقها.
- وسيتم على الفور سداد قيمة كافة الغرامات من البيت في أسرع وقت ممكن.