شفرات أسطورية.. ما هي أقوى ثماني شفرات مجانية حمل الشفرات بصورة مجانية وعيش المغامرة

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
شفرات أسطورية.. ما هي أقوى ثماني شفرات مجانية حمل الشفرات بصورة مجانية وعيش المغامرة
مجانية 100% ومليئة بالإثارة.. إليك شفرات لعبة جاتا GTA 5 المجانية 2024 وأهم مزايا اللعب

في هذه الفتره قاموا مطورون من خلال لعبه جاتا توضيح العديد من الشفرات المجانيه والحديثه التي قاموا تثبيتها في هذه الفتره يمكنهم الحصول على افضل الاكواد التي تعمل عنها تاهيل المستخدم الى التحديات وايضا المنافسه قويه يمكنك عن طريقها ان تقوم بالدخول الى مراحل صعبه ومن خلال ذلك يمكنك التعرف على اقوى شفرات من خلال هذه الخطوات

ما هي الشفرات المجانية في العيد

يتواجد العديد من الشفرات المضمونه وايضا التي يتم من خلالها التعرف عليها ومن خلال ذلك يمكنك ان تقوم بتحميلها لكي تتمكن دخول المميزات الخاصة بها التي تقدمها اللعبة وتكون على النحو التالي:

  •  الشفرة الخاصة بسيارة القمامة تكون هي AMOMHRER.
  •  إنما الشفرة الخاصة بالدرع تكون هي HESOYAM.
  • كما أن الشفرة الخاصة بتغيير الطائرة الحربية تكون هي AIWPRTON.

شفرة القوة البدنية للاعب ” BUFFMEUP”.

  • الذخيرة اللامتناهية على شفرة ” FULLCLIP”.
  • شفرة الأسلحة الصاروخية تكون ” professionaltools”.
  • شفرة التخلص من الشرطة بسرعة فائقة ” leavemealone”.
  • القفز المخترق يكون على شفرة ” KANGAROO”.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
hana masoud

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
100 جنيه زيادة في بطاقة التموين شهر يوليو 2024 والتموين تحدد الفئات المستحقة
إنضم لقناتنا على واتساب