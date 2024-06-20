شفرات أسطورية.. ما هي أقوى ثماني شفرات مجانية حمل الشفرات بصورة مجانية وعيش المغامرة

في هذه الفتره قاموا مطورون من خلال لعبه جاتا توضيح العديد من الشفرات المجانيه والحديثه التي قاموا تثبيتها في هذه الفتره يمكنهم الحصول على افضل الاكواد التي تعمل عنها تاهيل المستخدم الى التحديات وايضا المنافسه قويه يمكنك عن طريقها ان تقوم بالدخول الى مراحل صعبه ومن خلال ذلك يمكنك التعرف على اقوى شفرات من خلال هذه الخطوات

ما هي الشفرات المجانية في العيد

يتواجد العديد من الشفرات المضمونه وايضا التي يتم من خلالها التعرف عليها ومن خلال ذلك يمكنك ان تقوم بتحميلها لكي تتمكن دخول المميزات الخاصة بها التي تقدمها اللعبة وتكون على النحو التالي:

الشفرة الخاصة بسيارة القمامة تكون هي AMOMHRER.

إنما الشفرة الخاصة بالدرع تكون هي HESOYAM.

كما أن الشفرة الخاصة بتغيير الطائرة الحربية تكون هي AIWPRTON.

شفرة القوة البدنية للاعب ” BUFFMEUP”.