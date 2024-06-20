ذخيرة لا تنتهي أبداً|.. أكواد لعبة جاتا سان اندريس GTA SAN ANDREAS Mobile ومميزاتها بالتفصيل

تعتبر لعبة جاتا سان أندريس (GTA: San Andreas) واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، ولها شعبية كبيرة بين محبي الألعاب الإلكترونية، وصدرت اللعبة لأول مرة في عام 2004، ومنذ ذلك الحين أصبحت رمزًا في عالم الألعاب بفضل عالمها المفتوح الواسع وقصتها المثيرة، ومع تقدم التكنولوجيا، تم تطوير إصدار خاص للهواتف المحمولة، مما أتاح لعشاق اللعبة الاستمتاع بتجربتها في أي وقت وأي مكان، ومن بين الميزات المثيرة في اللعبة، تبرز الأكواد السرية التي تمنح اللاعبين قدرات وإمكانيات خاصة، مثل الأسلحة المتقدمة والسيارات النادرة، وفي هذه المقالة، سنستعرض بعضًا من أهم الأكواد المستخدمة في نسخة الهاتف المحمول من لعبة “جاتا سان أندريس”، ونوضح كيفية تفعيلها للاستمتاع بتجربة لعب مثيرة ومليئة بالتحديات.

أكواد لعبة جاتا سان اندريس GTA SAN ANDREAS Mobile

يستطيع جميع مستخدمي لعبة “جاتا سان أندريس” الاستفادة من الأكواد السرية المميزة في اللعبة، والتي تشمل:

– FULLCLIP: الحصول على ذخيرة غير محدودة، ولكن بدون تعليق بصري عند تبديل الأسلحة.

– AJLOJYQY: الحصول على طقس مغيم.

– CWJXUOC: الحصول على عاصفة رملية.

– BAGUVIX: التمتع بصحة غير منتهية، مع عدم الحماية من الرصاص القوي والانفجارات.

– AIYPWZQP: منح السيارة أجنحة طائرة.

-PROFESSIONALSKIT: الحصول على مجموعة كاملة من الأسلحة.

-LXGIWYL: الحصول على الأسلحة الأساسية.

مميزات لعبة جاتا سان اندريس GTA SAN ANDREAS Mobile

لعبة “جاتا سان أندريس” (GTA: San Andreas) تمتاز بالعديد من الميزات التي جعلتها واحدة من الألعاب الأكثر شهرة وإقبالاً، إليك بعض من أبرز مميزاتها: